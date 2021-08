Quinta amichevole precampionato per il Napoli. Azzurri in campo oggi contro l'Ascoli a Castel di Sangro, durante il quarto giorno di ritiro abruzzese.



Durante il secondo tempo sono saliti sugli spalti, nel settore ospiti, gli ultras dell'Ascoli che hanno iniziato a cantare "Odio Napoli" e "Chi non salta è napoletano" tra i fischi dei tifosi partenopei. Immediata la risposta in campo con il gol di Elmas che ha riportato il Napoli in vantaggio.