Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, che ha raggiunto la salvezza ai playoff contro la Virtus Entella, parla del suo futuro a RMC Sport: "Sento dire tante cose. La realtà è semplice: ho un contratto con l'Ascoli, sia io che il mio staff. Ho un contratto sottoscritto in caso di salvezza, lo considero come un premio e non rinuncio di certo a un premio. Il rinnovo di contratto garantiva di aver fatto qualcosa di importante. Il contratto ovviamente è stato stipulato con Bellini, che è ancora il proprietario. C'è la volontà da parte sua di cedere, io come tutti i dipendenti devo aspettare gli eventi. Nel caso di cessione, devo capire cosa vorrà fare la nuova società: sono tra le mille cose. Devo aspettare, è chiaro che non posso farlo fino al 30 giugno".