Nella conferenza stampa di fine anno, svoltasi ieri nella pancia del Del Duca, il direttore sportivo dell'Ascoli, Marco Valentini, ha parlato anche delle prossime mosse di mercato dei bianconeri. E su precisa domanda ha pure risposto di un possibile interesse per Massimo Coda, attualmente in difficoltà al Genoa: "Coda è uno dei giocatori più importanti della categoria, sarei un folle a dire che non mi piace - ha raccontato il dirigente al portale Piceno Time - ma ad oggi affermo che non c'è una trattativa. Non penso che possa fare solo al caso dell'Ascoli".



Restando in tema mercato, Valentini ha poi parlato anche della situazione di alcuni elementi poco utilizzati fin qui dall'Ascoli: "Iliev ha una trattativa con una squadra bulgara per una sua cessione, vedremo se riusciremo a chiuderla nei prossimi giorni. Fontana stiamo pensando di mandarlo a giocare per testare le sue qualità avendo qui poco spazio. Fabbrini? Sarà interesse anche suo trovare una sistemazione, il suo contratto scadrà a giugno, ormai siamo in chiusura del suo rapporto di lavoro con l'Ascoli".