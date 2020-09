L’Ascoli per rinforzare il proprio reparto offensivo cerca un punta,i nomi sul taccuino dei bianconeri sono due, entrambi di proprietà dell’Udinese: Riad Bajic, attaccante di 26 anni di proprietà dell'Udinese e Ryder Matos, brasiliano di 27 anni.



Entrambi i giocatori vengono da annate da dimenticare, in Tuchia e in Svizzera e potrebbero rilanciarsi in cadetteria. Per il primo la trattativa sembra in dirittura d’arrivo, come riporta il Corriere Adriatico, mentre per il secondo sembrano esserci alcuni ostacoli.