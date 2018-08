Gianni Lovato, direttore generale dell'Ascoli, parla di Ardemagni, attaccante nel mirino del club marchigiano: "Ardemagni è una delle opzioni in attacco. Ganz è un giocatore che vogliamo assolutamente riportare a livelli importanti. E’ stato un grande investimento sia per la precedente gestione che per l’Ascoli Calcio, che ha l’impegno di pagare il suo cartellino. E’ d’obbligo per noi mettere Ganz nelle condizioni di rilanciarsi. Poi vale per tutti: se ci sono opportunità importanti è tutto rivedibile, nessuno è incedibile".