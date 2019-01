Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, parla a picenotime.it, facendo il punto sul mercato: "Il nostro direttore sportivo Antonio Tesoro si sta occupando della campagna acquisti. Ci sono tanti tifosi che mi scrivono in privato per sapere chi andremo a comprare, ma questo non è un mio compito bensì, come detto, del ds Tesoro, che sa fare ottimamente il suo lavoro. L'unica cosa che posso dire è che i giochi si faranno nell'ultima settimana di trattative della finestra invernale, prima non sarà possibile sapere nulla, queste sono le informazioni che ho ricevuto".