Lo 0-0 di sabato tra Ascoli e Cittadella ha lasciato parecchi strascichi su entrambi i fronti.Particolarmente duro è stato lo sfogo del presidente dei marchigiani Massimo Pulcinelli nei confronti dell'allenatore dei veneti Edoardo Gorini, reo di aver accusato gli avversari di scarsa sportività nella conferenza di fine gara: "Cari Gorini e Cittadella Calcio, non vi dobbiamo le scuse di nulla - ha scritto Pulcinelli sul proprio profilo Instagram - Avevo esortato lo scorso anno ad onorare il campionato e voi avete raccolto il messaggio e lo avete fatto, per questo non andate assolutamente ringraziati nè ci dobbiamo scusare. Basta con le lezioni di stile e comportamenti, poi anche oggi ci avete presi a calci in campo nel verso senso della parola. Non possono dirci Gorini ed il suo presidente cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare. Mi sembra troppo ambizioso per voi. Vi diamo un consiglio, insegnate il calcio ai vostri, oggi avete pratico il rugby al Del Duca. Credo che siano delle sciocche provocazione le vostre nelle quale non cadiamo".Lo sfogo del numero 1 bianconero è proseguito poi anc he nell'analizzare alcuni episodi della sfida di sabato: "Come ha detto mister Gorini, siete stati così aggressivi che oltre a meritare le 2 espulsioni, ne meritavate altre due. Tounkara ha fatto male al portiere Leali che starà fermo per 60 giorni. E poi l'altro difensore che ha picchiato Bidaoui per tutta la gara. Espulsione di Caligara davvero generosa! Rigore netto su Dionisi nemmeno visto dal Var. Perchè non è intervenuto? Accade a tutti di non essere in una giornata positiva, peccato. Non ci lamentiamo".