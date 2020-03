Massimo Pulcinelli, patron dell’Ascoli, parla dopo il pareggio contro il Chievo Verona, con Ninkovic che ha risposto a Djordjevic: “Sono contento per la squadra, nella ripresa ha avuto un'ottima reazione ed oltre al gol abbiamo sfiorato la vittoria in altre due o tre circostanze. Il bicchiere tutto sommato è mezzo pieno. Stellone in bilico? Sono tutte fandonie, il mister non è in discussione. E' ad Ascoli da un mese, ha bisogno di tempo per lavorare. Ninkovic? E' un nostro uomo e non ci sono dubbi sul talento. Sta migliorando sotto il punto di vista del carattere, ha la stoffa per diventare un campione di livello superiore” le parole riportate da TuttoAscoliCalcio.