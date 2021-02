16.35 - Il medico sociale della Salernitana, dottore Epifano D'Arrigo, fa il punto sulle condizioni di Patryk Dziczek: "Ha avuto una crisi vagale. A settembre ha avuto lo stesso episodio. La causa scatenante non è stata appurata. Furono fatte indagini neurologiche e cardiologiche, studio elettrofisiologico con esito negativo. Adesso saranno svolte ulteriori indagini. Si trova all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Non c'è stato bisogno di utilizzare il defibrillatore. Non c'è stato arresto cardiaco, la lingua era andata nel retro bocca ed è stato rianimato dal punto di vista respiratorio. Si è trattato dello stesso problema registrato in allenamento, quando fu ricoverato in ospedale".



15.50 - Paura ad Ascoli, durante la sfida tra la squadra di casa e la Salernitana: all'86' il centrocampista polacco Dziczek è crollato a terra, dopo aver perso i sensi. E' entrata in campo l'ambulanza, che dopo qualche minuto l'ha trasportato in ospedale. Con lui il connazionale e compagno Pawel Jaroszynski. Secondo gli inviati presenti al Del Duca il giocatore era cosciente. Qualche mese fa Dziczek aveva avuto un malore durante un allenamento al Mary Rosy.