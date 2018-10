Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Ascoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Carpi: "Saranno necessari grande concentrazione, spirito di squadra e determinazione, in campo dovremo mettere tanta rabbia e non concedere nulla a una squadra fisica come il Carpi".



I SINGOLI - "Ganz si sta muovendo come preferisco, si è rinvigorito assieme a Rosseti, Beretta ha ancora qualche problema alla schiena, ma dovrebbe essere a disposizione. Portiere? Stiamo lavorando tanto su Lanni, ha bisogno di ritrovare quell'equilibrio e quell'aspetto fisico giusti per poter fare le prestazioni di alto livello come è abituato a fare; sta andando molto molto bene. Nel frattempo c’è Perucchini che sta giocando bene".