Vincenzo Vivarini, allenatore dell'Ascoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia: "Mengoni? E' il capitano dell'Ascoli e l'ho trattato sempre da capitano, ha sempre dimostrato di essere una persona importante, ha ancora voglia di essere protagonista assoluto e qui la concorrenza era altissima con i nuovi arrivi. Mengoni è un giocatore di grande spessore e carisma e, quando un calciatore così va via, dispiace sempre moltissimo, l'ho apprezzato per professionalità e voglia di fare, gli rivolgo un grande in bocca al lupo".



SUL MERCATO - "La Società si è data da fare un bel po', ha cercato di rinnovare la squadra, all'inizio ho dato un indirizzo e un pensiero tattico, la squadra ha potenzialità importanti, molti giocatori sono arrivati nelle ultime settimane e la squadra, nettamente rinnovata, ha tanto da lavorare per capire la mentalità e l'organizzazione di gioco; le cose stanno andando nel verso giusto e lasciano ben sperare".