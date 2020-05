Una nuova modella made in USA è in rampa di lancio e sta riscuotendo sempre più successo ottenendo collaborazioni su collaborazioni per fotoshooting di intimo e costumi. Si chiama Ashely Graves ha un fisico da urlo e ultimamente ha iniziato una collaborazione anche con un volto noto del mondo dello showbiz e spesso legato anche al nostro calcio. Si tratta di Emily Ratajkovski, che la sta sponsorizzando per la sua linea di costumi Inamorata per cui, tra l'altro anche lei ha iniziato a pubblicare nuovi post per la nuova collezione.



E le foto di Emily e di Ashley sono una bomba, e noi ve le mostriamo nella nostra gallery.