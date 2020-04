In solitudine, in quarantena, la bellissima Inessi 'rilassa' su Instagram. Napoletana di sangue, tifosa dell'per passione, l'ex playmate posta una foto da urlo in bikini, anzi... micro bikini che fa impazzire il web:, sfoggiando tutta la sua bellezza. Era ferma dal 7 aprile, Ines, con una foto ancora più 'scottante', in cui annunciava la sua quarantena in solitudine. Ora è tornata a fare compagnia su Instagram...