Ashley Tervort si ama definire "una semplice ragazza dello Utah che vive a Los Angeles" ma di semplice la bellissima modella non ha nulla. Forme giunoniche strepitose che non smette di mostrare, è una youtuber che ha un grande seguito anche su Instagram.



Facile capirne il motivo, perché oltre a far vedere al mondo il suo stile di vita salutista si diletta in ricette e cucina vegetariana dando consigli sull'alimentazione. Vi basta? Immaginiamo di no perché a questo accompagna un lavoro da modella che può permettersi grazie a un fisico da urlo.



Ecco le sue foto nella nostra gallery.