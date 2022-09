Finalmente torna la Serie A. E con essa la curiosità per come Milan, Inter, Juventus, ma anche Napoli, Roma e tutte le altre si ripresenteranno dopo la sosta di due settimane concessa alle nazionali. Sosta che per alcuni club ha presentato un conto piuttosto salato in termini di infortuni e che avrà un'incidenza anche nella composizione delle formazioni. Per gli allenatori ma anche per gli appassionati di fantacalcio... E dunque quale migliore occasione per parlare di questo ma anche di tanto altro, a partire dalle ultime news di mercato, nell'appuntamento odierno - dalle 13.30 alle 14 - con la nostra CHAT LIVE. Non mancate!