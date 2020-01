In attesa di definire il futuro dell'attaccante Caprari richiesto dal Sassuolo, la Sampdoria prende Kristoffer Askildsen. Si tratta di un centrocampista norvegese classe 2001 che gioca in patria allo Stabaek. Intanto ​il giovane blucerchiato Pompetti (ancora di proprietà dell'Inter) piace al Pisa in Serie B.