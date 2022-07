. Buoni segnali perche ha immediatamente puntato sulla coppia, con l’argentino apparso subito in palla e il belga ancora un po’ indietro nella condizione fisica. Queste le indicazioni della partita, con i migliori e i peggiori.Subito al centro del gioco, si abbassa tra i centrali di difesa e verticalizza con precisione e lucidità. Prestazione di personalità, chiede e ottiene palla, i suoi compagni gli affidano la sfera senza alcun dubbio, segnale di chi ha già capito che tra i suoi piedi è in banca.Con Onana alle spalle gli stimoli sono diversi. Lo sloveno si esibisce in due grandi interventi che consentono all’Inter di terminare i primi 90’ della stagione senza ansie.Pronti via è già doppietta. Primo gol da rapinatore, approfittando dell’incertezza del portiere avversario. Secondo gol con una girata di prima intenzione che si insacca all’incrocio. Dialoga con Lukaku e appare molto più brillante del compagno di reparto.Si alza dalla panchina e incide con due giocate decisive. Scappa via con un tunnel e di giustezza manda il pallone prima a baciare il palo e poi ad insaccarsi in rete. Esulta sotto la curva dicendo “Io resto qui”. Se lo fa con questi presupposti va bene a tutti.Pigro, lascia Fontanarosa in brutte acque e Inzaghi lo richiama a gran voce. Gioca con sufficienza e sbaglia molti palloni.Tocca pochi palloni e qualcuno lo sbaglia anche. Non al top della forma, arriva anche da un infortunio.In ritardo di condizione, non riesce quasi mai a sfondare dalla sua parte. La struttura fisica è quella che è, tra un mesetto parleremo di un altro calciatore.