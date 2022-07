Le indiscrezioni sono tutte confermate e l'Inter ha svelato (e messo ufficialmente in vendita) in questi momenti, la nuova maglia home per la stagione 2022/23 che ritroverà le classiche strisce verticali nerazzurre (7 di cui 4 nere e 3 blu) con le strisce che però sono intrecciate con trame che rendono più mobile per le riprese il tessuto. Sopra al baffo della nike compare la coccarda della Coppa Italia, mentre sopra al nuovo logo ritorna la stella per i primi 10 scudetti vinti e con l'obiettivo dichiarato di aggiungere la seconda in questa annata.



PASSATO, PRESENTE E FUTURO - "Non è solo una maglia, è il nostro passato, presente e futuro. Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il prossimo traguardo impossibile" è il claim che ha accompagnato il lancio della nuova divisa sui social.



Ecco il video di lancio e le foto dei dettagli della nuova maglia nella nostra gallery.

