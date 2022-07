Intervistato da cronache di spogliatoio, il nuovo centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani, ha ricordato una notte magica per tutti i tifosi nerazzurri.



“Nel 2010 avevo 8 anni e in punta di piedi al bar, in mezzo agli anziani più alti di me, cercavo di vedere un pezzetto di schermo con la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Quella notte ho capito che amavo questa squadra. Si sentivano le sedie fremere sulle mattonelle quando Milito ha puntato Van Buyten, poi non ci abbiamo capito più niente. Mi ricordo che è volato per terra qualche bicchiere, e io saltavo e saltavo. Non era un segreto, lo sapevano tutti. Tifavo Inter”.