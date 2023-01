Nonostante le sole 4 presenze da titolare con l'Inter in questa stagione, i nerazzurri non hanno dubbi sul futuro di Asllani. L'albanese, acquistato per circa 16 milioni di euro dall'Empoli in estate (bonus compresi), non lascerà i meneghini in estate: in Viale della Liberazione, scrive La Gazzetta dello Sport, non ci sono rammarichi sull'investimento fatto sul regista.