Non fai gol? il Problema è il sesso. Più o meno questo il succo del simpatico aneddoto che si può leggere su Tyc Sports, in cui Faustino Asprilla, intervistato da Carlos Valderrama, spiega come ai tempi del Parma aiutò Hernan Crespo a ritrovare il giusto feeling con la porta avversaria.



“I primi mesi era massacrato dalle persone e non riusciva a metterli a tacere. Era disperato, così Gustavo Mascardi (il suo agente) mi ha chiamato dicendomi: «Il ragazzo è impaurito, puoi andare a parlare con lui?». Quando lo vidi gli feci una domanda: «Da quanto tempo non fai l’amore?». Lui mi rispose: «Sei mesi». Avevo un’amica colombiana, così gliela presentai e iniziarono a uscire insieme, a fare l’amore e da lì in poi non smise più di segnare. Il problema era che non faceva l’amore”.