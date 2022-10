. È servito tutto il genio dell'argentino per archiviare la pratica Maccabi Haifa, dopo una mezz'ora così così Di Maria si è convinto di dover fare qualcosa di speciale prima che le ansie tornassero a prendere il sopravvento di una Juve comunque ancora convalescente. Allora ecco l'assist bellissimo per Adrien(dominante, sì proprio lui), poi quello ancor più bello per Dusan, infine dopo una serie di numeri d'alta scuola ma anche il ritorno del Maccabi arriva un corner pennellato per la testa del centrocampista francese per il 3-1 definitivo.Senza Arek Milik ma con un Di Maria in più, Allegri si è convinto a ridisegnare la squadra secondo un 4-3-3 che potesse consentirgli di esprimersi al meglio: partendo sì dalla destra, ma con la libertà necessaria per andare dove lo porta il cuore, che poi può essere esattamente dove serve per trovare le linee migliori. Così è andata con il Maccabi Haifa, così forse sarebbe dovuta andare sempre secondo i piani originari di Allegri. Perché Paule Federiconon ci sono mai stati e per un po' non ci saranno ancora, ma. Intanto è evidente checon più qualità, capace di trovare il gol in qualunque momento.