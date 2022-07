E' ancora tutto aperto per il futuro di. L'attaccante classe '99 è in uscita dall'Inter, il Monza è da tempo in pressing per convincere il giocatore, ma l'Atalanta non molla la presa. Un testa a testa destinato ad andare avanti in attesa di ulteriori sviluppi, nella giornata di ieri. Mancavano gli ultimi dettagli, ora è tutto riaperto perché l'Atalanta sta pensando di andare incontro alle richieste dell'Inter.- Il giocatore ha già ribadito più volte di voler andare a Bergamo;, condizione che inizialmente l'Atalanta voleva escludere ma ora potrebbe andare incontro ai nerazzurri per superare il Monza nella corsa al classe '99. Nelle idee del club a fare spazio a Pinamonti potrebbe essere Luis Muriel: il colombiano piace ad alcuni club stranieri che hanno fatto i primi sondaggi.- Il Monza però non molla, e continua il processo di convincimento per strappare il sì del giocatore.. Galliani è stato tra i primi a muoversi per Pinamonti, ma il giocatore ha sempre preso tempo in attesa di nuove proposte. Ora è un testa a testa tra Monza e Atalanta, l'Inter ha l'accordo con i biancorossi ma il giocatore spinge per andare a Bergamo. Pinamonti al centro del mercato, Marotta pronto a fare cassa.