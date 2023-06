Benoit Badiashile è stato molto vicino alla Juve, almeno prima che arrivasse la virata finale in direzione Gleison Bremer nella scorsa estate. Poi a gennaio è volato al Chelsea, operazione da 40 milioni di euro. Ma ora proprio il centrale francese potrebbe già lasciare Londra, anche se solo in prestito: è questa una delle ipotesi di cui Juve e Chelsea hanno parlato in questi giorni e che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.