Antonio Candreva non lascerà l'Inter in questa sessione di mercato: il veto sulla cessione è arrivato da Luciano Spalletti come ha confermato anche dall'agente del calciatore. Sfuma quindi un possibile affare per il Torino, ma la società granata ora rischia di non veder concretizzarsi nemmeno un'altra trattativa imbastita sempre con il club nerazzurro: quella per Roberto Gagliardini.



In questo caso, però, a bloccare il possibile affare non è stato Spalletti ma Walter Mazzarri che per il proprio centrocampo preferirebbe un giocatore con caratteristiche diverse da quelle di Gagliardini.