Dopo che inaspettatamente la trattativa per portare Bruno Peres alla corte di Walter Mazzarri è quasi del tutto naufragata, lo stesso destino potrebbero averlo altre due trattative tra Torino e Roma: quelle per Juan Jesus e Maxime Gonalons.



Non una questione di ripicche per il caso Bruno Peres, più semplicemente i dirigenti granata stanno faticando a trovare l'accordo per gli altri due giocatori di proprietà del club giallorosso. Il centrocampista francese percepisce uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione, un ingaggio che supera il tetto salariale del club del presidente Urbano Cairo, il difensore brasiliano, invece è in stand-by in attesa di capire come si evolverà il caso Lucas Verissimo.