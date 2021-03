Nel primo pomeriggio si è tenuta la riunione della Lega di serie A per l'assegnazione dei diritti televisivi del campionato per il triennio dal 2021 al 2024: diritti che sono stati assegnati a DAZN con 16 voti favorevoli sui 20 totali.



Ma cosa ha votato il Torino? Il presidente Urbano Cairo che nelle riunioni precedenti si era quasi sempre astenuto dalla votazione, questa volta ha voltato il sì per l'assegnazione dei diritti TV alla celebre piattaforma streaming.