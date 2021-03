Nuovo nulla di fatto sia sul tema dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 che per la questione del possibile ingresso dei fondi stranieri nell'Assemblea di Lega andato in scena nella mattinata di oggi, rigorosamente in videoconferenza. I rappresentanti dei 20 club della massima serie hanno confermato in blocco le posizioni espresse nell'appuntamento della scorsa settimana, con gli 11 voti favorevoli alla proposta di Dazn (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e le restanti 9 società astenute.



Ci si riaggiornerà la prossima settimana con una nuova Assemblea, ma nel frattempo i fondi Cvc Advent e Fsi, quelli che hanno ottenuto l'esclusiva per trattare, hanno preannunciato un rilancio con una proposta definitiva per la costituzione della media company della Lega. Lo riferisce La Repubblica, che lascia intendere come la votazione sui diritti tv possa slittare ulteriormente, sempre più a ridosso della scadenza ineludibile del 29 marzo.