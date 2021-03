Un calcio di rigore al 95' realizzato con una tranquillità disarmante.realizzando il nono gol di una stagione straordinaria. Il centrocampista ivoriano si sta confermando su livelli altissimi di rendimento.. I primi contatti con l'agente dell'ex Atalanta risalgono al mese di gennaio, ora si sta entrando nella fase operativa.Kessie è molto legato al Milan, ha sempre ribadito di volerci rimanere a lungo e immagina il suo futuro ancora in rossonero.- Maldini e Massara sono fiduciosi sul suo rinnovo, ma mirano a non andare troppo per le lunghe. I giocatori fondamentali vanno blindati con anticipo, quanto sta succedendo con Donnarumma e Calhanoglu va evitato in futuro. Kessie piace all'estero ma anche in Italia.