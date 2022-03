Il comunicato della Lega Serie A al termine dell'Assemblea odierna:



Si è svolta questa mattina l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Società. In avvio di riunione il Vicepresidente Percassi ha relazionato i Club sulle riunioni svoltesi nei giorni scorsi con la Figc sul sistema delle Licenze nazionali.



Sono stati votati e approvati i criteri di ripartizione dei ricavi della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021 – 2024.



Durante la riunione è stata inoltre esaminata la Circolare Fifa sul tesseramento dei calciatori stranieri provenienti dai campionati russo e ucraino. A tal proposito si terrà nel pomeriggio una riunione con tutte le Leghe europee e si tornerà a discutere della normativa da adottare in Italia nell’Assemblea già convocata per venerdì prossimo.



Infine, per quanto riguarda l’adeguamento dello Statuto della Lega Serie A ai principi informatori federali le Società continueranno, in una riunione tecnica convocata per la giornata di domani, a lavorare per definire il punto dei diritti collettivi NON – audiovisivi.