L'EFAA, l'associazione europea degli agenti calcistici, ha diffuso una nota ufficiale per tornare ad esprimere le proprie perplessità sui recenti pronunciamenti della Fifa e del suo presidente Gianni Infantino in merito alle nuove normative pronte ad essere varate per il lavoro dei procuratori. Il documento porta la firma, tra gli altri, del vicepresidente Giovanni Branchini e del rappresentante dei membri associati Jorge Mendes. "Secondo la Fifa, invitare nei propri quartieri generali una piccola delegazione di agenti costituisce una 'consultazione', mentre continua ad ignorare le richieste della maggior parte delle associazioni di incontrarsi in un evento ufficiale.



La Fifa ha ingannato ancora una volta il mondo del calcio facendo credere di essere la salvatrice dell'industria, utilizzando gli agenti come capri espiatori per portare avanti la sua battaglia politica. Hanno deciso di istituire un ingiustificato tetto al 3% sulle commissioni, che distruggerebbe le carriere di migliaia di piccoli professionisti in giro per il mondo, solo per ottenere dei bei titoli in prima pagina il giorno dopo.



L'EFAA ha sempre supportato le istanze in merito all'ottenimento delle licenze professionali e alla crescita della professione. Non ci faremo ingannare da chi crede di essere competente nel regolare lo svolgimento del nostro lavoro e da chi invece dovrebbe farsi spiegare come funziona un trasferimento o un'intermediazione.



Restiamo aperti all'ipotesi di una consultazione, ma solamente se avverrà in un contesto ufficiale".