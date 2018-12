Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentina, ha commentato le scritte vergognose su Scirea e Heysel apparse fuori dal Franchi prima della gara contro la Juve. A Casa Viola, in onda su Toscana Tv e fiorentinanews.com, il numero uno dell'ATF ha dichiarato: “Non ho chiaro alcuni passaggi sono apparse poche ore prima della partita, in una zona già presidiata dalle forze dell’ordine, dove possono passare solo i tifosi della Juventus e dubito che siano riusciti a passare sostenitori viola. Quando qualcuno mi darà la certezza che è stato un tifoso della Fiorentina il colpevole, ne potrò riparlare, per il momento questa è una vicenda che mi crea imbarazzo”.