Secondo il portale francese Le Progres, il centrocampista classe '96è finito sul taccuino di Monchi. Il calciatore, di proprietà dell'Amiens ma in prestito al Lione, sarà riscattato da quest'ultimi per poi essere rivenduti per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. I giallorossi stanno monitorando la situazione, ma sul talento ci sarebbero anche altre big europee come Paris Saint-Germain, Juventus, Tottenham, Liverpool, Manchester City e Arsenal.