E' successo, sta succedendo: Asteroide Lazio ha varcato i confini del sistema solare entro cui orbita Pianeta Roma. Impatto tra un'ottantina di giorni e sarà Armageddon di Maggio: Pianeta Roma centrato e devastato da Asteroide Scudetto Lazio. Una coltre bianco azzurra oscurerà il cielo e una polvere bianco azzurra essiccherà la terra giallorossi. La traiettoria di Asteroide Lazio è netta, punta su Pianeta Roma e, dopo l'ingresso nel sistema solare, la sua velocità accelera per l'effetto fionda garantito dalla gravità dei grandi pianeti Juventus e Inter. Pianeti che, essendo Asteroide Lazio vicinissimo a loro, lo attirano con la loro gravità e lo lanciano appunto come proiettile di una fionda sul Pianeta Roma.



Sono giorni sgomenti sul Pianeta giallorosso. Inutile ormai nasconderlo e nasconderselo: Asteroide Lazio non è un mostro mitologico o solo un'astratta e statisticamente assai improbabile calamità degli spazi profondi. Al contrario è lì, già quasi visibile a occhio nudo. Comunque basta un normale binocolo. Non è allucinazione né allucinata profezia, al contrario ogni giorno ingrandisce alla vista, di notte è già quasi una stella maligna. Inutile nasconderselo e fin qui inutile o quasi ogni contromisura. Con coraggio e facendo violenza a se stessi si prova a contare, sperare, fidare negli Imperiali. Sì, quelli che hanno in orbita l'immensa stazione spaziale, la Grande Morte (Bianco)Nera. Dominano la Galassia da sempre, hanno l'arma col raggio fine di mondo. Ma quando l'hanno puntata contro Asteroide Lazio, l'arma ha fatto cilecca. Con le loro divise/armature bianche e nere sono la speranza di Pianeta Roma ma mostrano fanteria moscia e caccia spaziali che fanno fatica ad attaccare in formazione. Hanno, avrebbero pure Dart Fener (Sarri corrucciato un po' lo richiama) ma, signora mia, non è più Dart Fener di una volta... Sì, la Flotta degli Imperiali c'è ancora, Pianeta Roma la invoca nonostante sia pregare divinità avversa, ma Asteroide Lazio dà l'idea di poterla mandare in fiamme la Flotta degli Imperiali, magari con i raggi Beta ai Bastioni di Orione.



Pianeta Roma, i suoi abitanti, costretti a tifare per gli Imperiali oggi mosci tifano anche per gli Inter-Galattici. Che però sono una specie strana, a suo modo inaffidabile. E comunque gli Inter-Galattici hanno già mandato spedizione militare a frantumare Asteroide Lazio, dallo scontro sono rimbalzati diversi parsec indietro. Anno bisesto, anno funesto. Si vive sul Pianeta Roma in una simulata normalità che giorno dopo giorno scade di qualità. Sensazione della clessidra, della sabbia che scorre inesorabile, ottanta giorni o giù di lì ad Armageddon di Maggio e poi già 79, 78... Conto alla rovescia, sensazione da Anno Mille (e anche anno Duemila se è per questo). Impatto previsto a Maggio, andarsene per allora, andarsene dove? Sottrarsi alla sorte e agli affanni che il destino ci riserva e impone o affrontare l'insulto dell'impatto? Shakespeare non aiuta e neanche far finta di non essere seri. Inscrivere il tutto nella sfiga 2020 o ancora più in grande nella decadenza della civiltà occidentale? O nel trionfo del pensiero magico che ogni ragione umana atterra? No, il paradosso neanche lui funge da riparo.



Sta succedendo: l'indicibile, l'improbabile, anzi l'impossibile, l'irreparabile sta precipitando sul Pianeta giallorosso, lì in cielo a puntare l'impatto è Asteroide Scudetto Lazio. E neanche si può lanciare il si salvi chi può, se gli odiati Imperiali o gli alieni Intergalattici non ci salvano, non ci sarà a maggio un buco in terra giallorossa dove un romanista possa salvarsi.