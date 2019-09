A Milinkovic manca il gol, ed è l'unico big in casa Lazio che ancora non l'ha buttata dentro. Inzaghi ne ha bisogno: ricorda bene l'ultima volta, speciale. Quella, notta, in finale, Milinkovic consegnò alla Lazio la Coppa Italia staccando altissimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



ASTINENZA MILINKOVIC - Il centrocampista serbo non si fa manca nulla: in Nazionale, pochi giorni dopo, è tornato a mostrare le sue capacità sfornando due assist. Manca solo la rete in campionato, ad oggi: come riporta il Corriere dello Sport è l'unico big biancoceleste a non aver trovato la via del gol (2 gol Immobile, 1 Luis Alberto e 1 Correa). E, per la corsa Champions appena iniziata, i suoi gol saranno fondamentali.