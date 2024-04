Aston Villa-Chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sfida al sapore d'Europa sull'asse Birmingham-Londra.helsea si affrontano nella, una partita che mette in palio punti pesanti per una doppia corsa.I Villans di Unai Emery, fresco di rinnovo fino al 2027, sognano un successo che avvicinerebbe alla storica qualificazione in Champions League (ora sono quarti con 66 punti, è sfida a distanza con il Tottenham che ha 60 punti ma due partite in meno). I Blues di Mauricio Pochettino invece, protagonisti di una stagione negativa, si giocano il tutto per tutto per rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa League o almeno in Conference League.

Formazioni, canale tv e diretta streaming: tutto quello che c'è da sapere su Aston Villa-Chelsea.: Aston Villa-Chelsea: sabato 27 aprile 2024: 21:00: Sky Sport 252: NOW, Sky Go- Aston Villa-Chelsea si gioca sabato 27 aprile 2024, il calcio d'inizio è fissato alle ore 21 italiane. Si gioca al Villa Park di Birmingham.

- La partita tra Aston Villa e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252.- Aston Villa-Chelsea sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.- La telecronaca Sky di Aston Villa-Chelsea è affidata a Massimo Marianella.- Emery non vuole fermarsi e si affida alla vena realizzativa di Watkins. Pochettino deve fare i conti con i tanti infortuni eccellenti, ultimi quelli di Enzo Fernandez, Sterling e Chukwuemeka. Mudryk e Madueke devono inventare per Jackson, la buona notizia è il ritorno di Cole Palmer.

: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Diaby, Rogers; Watkins.. Emery.: Petrovic; Gilchrist, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Chalobah; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson.. Pochettino.