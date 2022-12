Il rapporto tra Coutinho e l'Aston Villa è per molti giunto al capolinea, Il brasiliano però, stanco delle tante voci che lo riguardano, ha utilizzato Instagram per dire la sua. "Sono circolate tante bugie su di me e ora voglio chiarire una volta per tutte. Non ho mai chiesto la cessione al club, sono felice qui come lo è anche la mia famiglia!".