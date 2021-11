Steven Gerrard, nuovo allenatore dell’Aston Villa, parla in conferenza stampa: “È ingiusto descrivere questo come un trampolino di lancio, non mi sentirete mai parlarne così. Sono molto orgoglioso, è un vero onore essere l'allenatore di questo club. Era un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. Dobbiamo ricominciare a vincere, questo è l'obiettivo a breve termine. Quando è arrivata la chiamata, sapevo che era la cosa giusta da fare. È bello essere tornati in Premier League”.



IL LIVERPOOL - “Il Liverpool ha un allenatore di livello mondiale come Jürgen Klopp. Se decide di firmare un contratto a vita, sarei molto felice per lui e per loro. Penso solo a questa squadra, sono coinvolto al 100%, così come il mio staff. Futuro? Non c'è niente di male nell'avere sogni e ambizioni. L'opportunità di tornare in Premier League ed essere più vicino alla mia famiglia sono due dei motivi che mi hanno spinto ad accettare”.