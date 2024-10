Aston Villa, il fenomeno Durán rinnova: Bologna e Juventus avvisate

Getty Images

, attaccante colombiano classe 2003, ha firmato il, prolungando fino al 2030 (il precedente accordo era fino al 2028). In questo avvio di stagione, Durán ha segnato 6 gol in 10 partite ufficiali."L'Aston Villa è lieta di annunciare che Jhon Durán ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2030.Il 20enne è stato in forma smagliante all'inizio di questa stagione, segnando sei volte, compreso l'unico gol di mercoledì sera che ha sancito la famosa vittoria contro i giganti tedeschi del Bayern Monaco in Champions League.

Ha anche contribuito ai gol delle partite contro West Ham, Leicester ed Everton, quest'ultimo con uno spettacolare tiro dalla distanza.Internazionale colombiano, Durán si è unito al Villa nel gennaio 2023 dai Chicago Fire, squadra della MLS".