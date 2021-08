Come riportato sul proprio sito, l'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Caleb Chukwuemeka. Il 19enne si trasferisce dal Northampton Town, dove la scorsa stagione ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni, per una cifra non rivelata e si ricongiunge al fratello Carney, ai villans dal 2016.