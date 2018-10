Come riporta Skysports Dwight Yorke ha espresso la propria candidatura per sedere sulla panchina dell'Aston Villa nel resto della stagione in corso. L'ex attaccante del Manchester United e dello stesso Aston Villa potrebbe così subentrare a Steve Bruce, esonerato nella giornata di mercoledì.



L'obiettivo dei proprietari Nassef Sawiris e Wes Edens, si legge, è quello di trovare una soluzione entro la fine dell'imminente sosta per le nazionali.