Renato cinge la sua Giovanna mentre sullo schermo scorrono le immagini di Davide. Suona 'La Terra degli Uomini', la canzone che in questi mesi ha fatto da colonna sonora alle immagini del Capitano viola. Astori è ufficialmente entrato nella Hall of Fame della Fiorentina, i genitori ricevono il riconoscimento tra gli applausi dell'auditorium e gli abbracci di Salica, Pioli e Pezzella, che sul palco si ergono a scudieri di una commozione non troppo velata.



ACCOGLIENZA - Se li coccolano, così come hanno fatto durante la giornata, in occasione della visita dei due parenti più stretti di Davide al centro sportivo della Fiorentina, che porta il nome del figlio. Li guidano in mezzo agli applausi della platea, anch'essa commossa, così come la madre Giovanna, che accenna dei timidi "Grazie" cercando di trattenere il pianto. Sono sempre emozioni forti quando a Firenze si parla di Davide. E non potrebbe essere altrimenti per i suoi genitori, che domenica hanno presenziato alla dedica del chilometro tredici della Maratona del capoluogo toscano ad Astori, con tanto di cartello speciale.



NELLA STORIA - Giunta alla settima edizione, l'Hall of Fame della Fiorentina è stata la prima di una società italiana, istituita nel 2012 grazie alla fondazione Museo Fiorentina. Tra i premiati, quest'anno, anche Daniel Bertoni e Giancarlo Galdiolo, quest'ultimo scomparso a settembre. E non solo, perché nella HoF è entrato anche Enrico Albertosi, insieme a Mario Maraschi, tra gli altri. Tutti hanno ricordato il Capitano, anche l'erede della fascia German Pezzella, premiato per aver assunto i gradi: "Per me è un onore essere qui, per lui. Mi ha cambiato in tutto, è sempre con noi".