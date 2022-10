Non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 2-2 nel test contro il Brusaporto l'Atalanta in emergenza difensiva, che ha perso il suo capitano Toloi per due settimane a causa della lesione di I grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata nella ripresa della gara contro la Fiorentina.



Mister Gasperini, contro la formazione dell'ex Albonoleffe Carobbio che milita in Serie D, ha schierato un 3-4-1-2 con Rossi; Del Lungo, Demiral, Ruggeri; Soppy, Pasalic, Ederson, Zortea; Vorlicky; Hojlund, Boga. Sia nel primo che nel secondo tempo è passata in vantaggio la formazione ospite (30' pt Granillo, 19' st Maspero) e 6' dopo l'Atalanta ha trovato il pareggio prima con un tap-in di Ederson (36' pt) e poi con un affondo di Boga nell'angolino basso di destra dopo uno scambio con Pasalic (25' st). Alla mezzora hanno trovato spazio anche Scalvini Lookman, Okoli, Koopmeiners, Hateboer, de Roon, Muriel, Sportiello e Regonesi e Palestra. Assenti in distinta gli infortunati Musso, Djimsiti, Zapata e Zapapcosta.