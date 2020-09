L'Atalanta è scesa oggi in campo contro il Novara in vista dell'inizio della Serie A. Questo il report ufficiale del club: "Mercoledì intenso al Centro Bortolotti per i nerazzurri che, dopo la seduta del mattino, nel pomeriggio hanno disputato una partita d’allenamento a porte chiuse contro il Novara, formazione che milita nel campionato di Serie C. La sgambata ha visto la vittoria dei nerazzurri per 3-1 grazie ai gol di Muriel al 17′, di Colley al 19′ e di Zapata, subentrato nella ripresa, al 68′. La rete degli ospiti è stata segnata da Panico al 35′.



La preparazione continuerà domani, giovedì 17 settembre, con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse.



A seguire le formazioni della partita di allenamento:



Atalanta: Sportiello, Šutalo, Muriel, Caldara, de Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri, Pašalić, Colley. Allenatore: Gasperini.



Novara: Lanni, Cagnano, Bove, Nardi, Schiavi, Buzzegoli, Panico, Gonzalez, Pagani, Bellich, Cisco. Allenatore: Banchieri.