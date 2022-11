L'obiettivo principale dell'Atalanta in vista del prossimo mercato di gennaio è un esterno di piede mancino, ma servirebbe anche un altro attaccante "alla Lookman". Per fare cassa si può ipotizzare che vengano valutate offerte congrue per uno tra i due esterni più esperti (Hateboer e Maehle), un paio di giocatori offensivi e al limite Demiral. Il 24enne difensore nazionale turco sarebbe potuto partire già la scorsa estate fruttando una plusvalenza dopo il riscatto del cartellino dalla Juve, per 20 milioni più bonus. Poi tutto fu congelato causa squalifica di Palomino, rientrato proprio contro l'Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono anche Malinovskyi, Boga (magari in prestito) e Zapata. Il 31enne Duvan verrebbe sacrificato sull’altare della crescita di Hojlund, mentre il 29enne Malinovskyi ha offerte in Premier. Boga è più giovane di 4 anni, ma a Bergamo fatica a ritrovare quei guizzi che avevano portato la Dea a investire 22 milioni più due di bonus nel gennaio scorso.