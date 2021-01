Dieci gol Luis Muriel, sette reti Duvan Zapata (solo in Serie A), per non parlare delle magie di Josip Ilicic, dei guizzi di Rafael Toloi e di Robin Gosens, che se non riesce a buttarla dentro picchia la panca e fa i capricci. Insomma, è tornata a tutti gli effetti la Dea delle goleade, quella di inizio campionato. Anzi, meglio di allora: perché adesso c'è anche una difesa che regge gli urti e se non fa clean-sheet poco ci manca.



MEDIA DA POKER- Sono ben dodici le sfere messe nel sacco dall'inizio del 2021: una media di quattro gol a gara. E con sette risultati utili di fila e una gara da recuperare con l'Udinese, l'Atalanta si affaccia di nuovo al quarto posto con vista sulla Champions League.