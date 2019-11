Errori arbitrali a parte, se ha detto qualcosa quell'insipida Sampdoria-Atalanta terminata con un pari a occhiali non indossati da Irrati, è che Muriel non basta. Orfano di Ilicic e Zapata, il tridente nerazzurro si è spento e ha latitato, con Muriel e Malinovskyi decretati peggiori in campo. Nè incisivi, né concreti, ma ingenui e poco lucidi. Insomma, Barrow fa quel che può subentrando senza continuità, ma per continuare a sognare in grande è chiaro più che mai che alla Dea serva una punta di rinforzo.



Come ha espresso l'edizione odierna de L’Eco di Bergamo, mister Gian Piero Gasperini non ha tutti i torti a lamentare un attacco contato rispetto alla diretta concorrenza, Cagliari compreso. Mancano meno di due mesi a gennaio, e l'Atalanta si starebbe già muovendo per monitorare punte da acquistare nell'imminente mercato di riparazione.