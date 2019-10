Il vivaio è nerazzurro è un fiore all'occhiello della società bergamasca, ammirato e invidiato da tutto il mondo. Il canale ufficiale dell'Atalanta ha comunicato che proprio per questo Brembo sarà Top Partner del Settore Giovanile anche per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. GRANDE COLLABORAZIONE- Rinnovato quindi il rapporto di collaborazione per continuare a promuovere valori quali lo spirito di squadra e di sacrificio, la formazione e il miglioramento continuo, la lealtà nella competizione, il gusto per le sfide ed il supporto al talento. Tra l'altro, questa collaborazione ha permesso la nascita del “Premio Brembo”, assegnato annualmente al giovane calciatore più meritevole-negli studi e sul campo-di ciascuna squadra del vivaio.