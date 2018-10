Ali Adnan, laterale dell’Atalanta, parla all’ANSA: “Obiettivi? Prima di tutto rimaniamo in Serie A. Per l'Europa è una strada lunga, non basta vincere due partite. Molte squadre si stanno esprimendo su buoni livelli, noi siamo partiti così così riprendendo a segnare e a fare risultato soltanto nelle ultime due settimane”.