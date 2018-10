"Ci siamo goduti la vittoria con il Parma, e dopo due giorni di pausa abbiamo cominciato a preparare la sfida di Bologna. Sarà fondamentale approcciare bene l'impegno, perché vogliamo vincere ancora". L'esterno dell'Atalanta, Ali Adnan, parla ai cronisti presenti allo store ufficiale nerazzurro a margine di un incontro con i tifosi.



"L’Atalanta è abituata a vincere sempre, dobbiamo tornare a farlo. A Roma ho giocato bene, ero appena arrivato e non è stato facile, ma sono contento dei rapporti con lo staff. Aspetto il mio momento per giocare, arriverà - ha spiegato Adnan - La città è bellissima, mi trovo davvero bene e farò il possibile per restare a Bergamo".